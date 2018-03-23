الأمم المتحدة: نحو 70 ألف شخص في عفرين بحاجة إلى مساعدات

المناطق - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة أن هناك ما بين 50 و70 ألف شخص في مدينة عفرين بشمال سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ينس لايركه: “حسب معطياتنا، لا يزال في عفرين ما بين 50 و70 ألف شخص”.

وأضاف أن نحو 167 ألف شخص نزحوا من عفرين جراء العمليات القتالية، و137 ألفا منهم موجودون في تل رفعت والبلدات المجاورة.

وفي الوقت ذاته، تفيد معطيات اليونيسيف بأن هناك نحو 100 ألف شخص في منطقة عفرين.

وجدير بالذكر أن تركيا بدأت يوم 20 يناير الماضي، وبالتعاون مع فصائل “الجيش السوري الحر”، عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا. وفي 18 مارس أعلنت هيئة الأركان العامة التركية سيطرة قواتها على مدينة عفرين.