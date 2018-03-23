احدث الأخبار

الأمم المتحدة: نحو 70 ألف شخص في عفرين بحاجة إلى مساعدات
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدين أوضاع حقوق الإنسان في إيران
أبرز المواد
 نائب أمير عسير الأمير تركي بن طلال يزور الشيخ تركي المتحمي بمنزله بطبب
منطقة عسير
 أغنياء العالم يفقدون 71 مليار دولار في يوم واحد
أبرز المواد
 “ميني كونكورد” تسافر من لندن إلى نيويورك في 3 ساعات فقط!
أبرز المواد
 الجيش اليمني يفرض سيطرته الكاملة على مواقع استراتيجية في لحج جنوب البلاد
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع المساعدات للمحتاجين بريف حلب الغربي
أبرز المواد
 نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير ناصر بن فهد الفيصل الفرحان -رحمها الله-
أبرز المواد
 “الاستثمار” تمنح مجموعة جلوبال بزنس فينتشر رخصة لتنمية متعددة الاستخدامات
أبرز المواد
 واشنطن : اتهام إيرانيين بجرائم سرقة إلكترونية دولية
أبرز المواد
 “البيئة ” تطور إجراءات نظام الرخص الالكترونية لحفر الآبار لخدمة المستفيدين
أبرز المواد
 قائد “الناتو” السابق في “تايم” : ولي العهد قوة يحسب لها حساب
أبرز المواد
الخدمة المدنية تعلن عن طرح 1389 وظيفة إدارية

الخدمة المدنية تعلن عن طرح 1389 وظيفة إدارية

أبرز المواد
وزير النقل يمهل مقاول تقاطع الطريق الساحلي السريع بجازان شهراً

وزير النقل يمهل مقاول تقاطع الطريق الساحلي السريع بجازان شهراً

منطقة جازان
الفوائد الصحية لبذور دوار الشمس

الفوائد الصحية لبذور دوار الشمس

أبرز المواد
ولي العهد في حفل الشراكة السعودية الامريكية علاقة البلدين امتدت لأعوام طويلة بنيت على الثقة والشراكة الاستراتيجية

ولي العهد في حفل الشراكة السعودية الامريكية علاقة البلدين امتدت لأعوام طويلة بنيت على الثقة والشراكة الاستراتيجية

أبرز المواد

الأمم المتحدة: نحو 70 ألف شخص في عفرين بحاجة إلى مساعدات

الأمم المتحدة: نحو 70 ألف شخص في عفرين بحاجة إلى مساعدات
http://almnatiq.net/?p=556057
المناطق - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة أن هناك ما بين 50 و70 ألف شخص في مدينة عفرين بشمال سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ينس لايركه: “حسب معطياتنا، لا يزال في عفرين ما بين 50 و70 ألف شخص”.

وأضاف أن نحو 167 ألف شخص نزحوا من عفرين جراء العمليات القتالية، و137 ألفا منهم موجودون في تل رفعت والبلدات المجاورة.

وفي الوقت ذاته، تفيد معطيات اليونيسيف بأن هناك نحو 100 ألف شخص في منطقة عفرين.

وجدير بالذكر أن تركيا بدأت يوم 20 يناير الماضي، وبالتعاون مع فصائل “الجيش السوري الحر”، عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا. وفي 18 مارس أعلنت هيئة الأركان العامة التركية سيطرة قواتها على مدينة عفرين.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة تدين أوضاع حقوق الإنسان في إيران

الأمم المتحدة تدين أوضاع حقوق الإنسان في إيران
أغنياء العالم يفقدون 71 مليار دولار في يوم واحد

أغنياء العالم يفقدون 71 مليار دولار في يوم واحد
“ميني كونكورد” تسافر من لندن إلى نيويورك في 3 ساعات فقط!

“ميني كونكورد” تسافر من لندن إلى نيويورك في 3 ساعات فقط!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*