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تزكية إبراهيم القناص رئيسا للاتحاد العربي للكاراتيه

تزكية إبراهيم القناص رئيسا للاتحاد العربي للكاراتيه
http://almnatiq.net/?p=556075
المناطق - الرياض

جرت في العاصمة الرياض، انتخابات الاتحاد العربي للكاراتيه، مع انعقاد جمعيته العمومية، حيث اختير السعودي إبراهيم القناص رئيسا جديدا حتى العام 2022، وهو الذي يترأس أيضا الاتحادين السعودي وغرب آسيا للكاراتيه، فيما اختير الإماراتي فخر الدين عبدالمجيد لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي، وتولى الإماراتي حميد شمس الدين منصب الأمين العام.

وكتبت الأولمبية السعودية عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”: “تزكية رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص رئيسا للاتحاد العربي للكاراتيه خلال الجمعية العمومية للاتحاد قبل قليل في الرياض”.

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