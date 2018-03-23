نادي القصيم بطلاً لبطولة المملكة لكرة الهدف للإعاقة البصرية

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توج نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالقصيم ببطولة المملكة لكرة الهدف للإعاقة البصرية، بمشاركة أندية القصيم والرياض وجدة والمدينة والدمام ونجران.

وانطلاقة البطولة بإشراف مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة القصيم، إذ جرت القرعة والمنافسات على الصالة الرياضية في بيت الطالب ببريدة. وشارك في البطولة أكثر من 45 لاعباً يمثلون أنديتهم من القصيم والرياض وجدة والمدينة والدمام ونجران .

من جانبه، عبر المدير التنفيذي لنادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالقصيم خالد المرشود، عن سعادته لنيل نادي القصيم بطولة المملكة لكرة الهدف للإعاقة البصرية. وأضاف:” سعيد أن نضيف بطولة المملكة لكرة الهدف لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب بطولات النادي السابقة ووضعها بأدراج نادي القصيم، وهذه البطولة فرصة عظيمة بالنسبة لنا من أجل تعزيز رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة القصيم والمملكة العربية السعودية بأكلمها. ونأمل مخلصين أن تُلهم هذه البطولة جميع الرياضين الحاضرين وأن يجعلوا الرياضة جزء لا يتجزأ من حياتهم وتساهم في خلق جيل جديد من الأبطال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نهدف إلى تمكين الجميع من ممارسة التدريبات الرياضية والاستمتاع بحياة صحية مليئة بالمرح من خلال الرياضة المجتمعية المنظمة والأنشطة المتعلقة بالصحة”. متمنياً أن يحضر البطولة جميع الرياضيين بالمنطقة عامة والمهتمين بذوي الاحتياجات الخاصة خاصة.

واختتم تصريحه بتتويج هذا الإنتصار في اختيار وانضمام لاعبين من نادي القصيم ضمن المنتخب الوطني لكرة الهدف والتشرف في حمل شعار الوطن بالبطولة الدولية بالأردن والمزمع إقامتها خلال الشهر القادم.

من جانبه قال مدرب كرة الهدف سلطان الفريدي الحمد لله والشكر عملنا لم يذهب سدى وتوّج بكأس بطولة المملكة لكرة الهدف، ففي بطولة الدوري الممتاز اجتهدنا وقدمنا مستويات جيدة وكنا نتطلع إلى المركز الأول لكن الظروف الفنية اجبرتنا على تحقيق وصافة الدوري الممتاز، و هذه المرة وفقنا الله وحصلنا على بطولة كأس المملكة ولله الحمد.

وزاد:” اهدي هذي البطولة لمسؤولي نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالقصيم الذين لم يقصروا علينا بشي من جميع النواحي، وبحول الله تتوالى الإنجازات على نادي القصيم في كل الفئات.