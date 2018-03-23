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اتحاد القدم يوضح موقفه من تأجيل لقاء الأهلي والفيصلي

اتحاد القدم يوضح موقفه من تأجيل لقاء الأهلي والفيصلي
http://almnatiq.net/?p=556081
المناطق - الرياض

رد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الجمعة، على طلب إدارة أهلي جدة بتأجيل لقاء الفريق أمام الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.

وأوضح اتحاد القدم السعودي أنه اجتمع بممثلي أندية الهلال وأهلي جدة أواخر العام الماضي عقب قرعة كأس الملك ودوري أبطال آسيا 2018، عند تولي طارق كيال منصب نائب رئيس النادي، وتم عرض روزنامة المتبقي من الموسم الجالي، كما أرسلت إدارة أهلي جدة خطابا يتضمن الموةاعيد المناسبة لإقامة لقاء نصف النهائي، والتي كان أحدها 30 مارس، ومع علمهم المسبق بوجود معسكر للمنتخب في 27، مباراة للفريق أمام ترراكتور بتاريخ 3 أبريل.

واختتم بيان اتحاد القدم بأنه تم مراعاة المواعيد المناسبة لأندية الهلال وأهلي جدة لمشاركاتهما المحلية والخارجية.

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