مدير تعليم محايل يستنفر المعنيين لتجهز مقر “التأسيسية”

محمد الغبيشي - محايل عسير

وجه سعادة مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم بصورة عاجلة كافة الأقسام والجهات المعنية في الإدارة لتجهيز متطلبات المركز الكشفي خلال 48 ساعة وقبل بدء استقبال الوفود المشاركين من مناطق وإدارات التعليم بالمملكة في الدارسة التأسيسية للشارة الخشبية، جاء ذلك أثناء زيارته للمركز صباح الخميس الموافق 5-7-1439هـ برفقة مدير مكتب تعليم بارق الأستاذ علي بن أحمد البارقي ومديري أقسام المباني والأمن والسلامة والنشاط الطلابي وعدد من المشرفين والمهندسين.

هذا وستقام الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية لقادة الوحدات الكشفية والتي تستضيفها إدارة تعليم محايل عسير بتنظيم من كشافة وزارة التعليم خلال الفترة من 8-12 / 7 / 1439هـ ويتلقى فيها المتدربون الحاصلون على الدراسة الأولية للمساعدة في قيادة الوحدات الكشفية مختلف المعارف والمهارات الكشفية النظرية والتطبيقية .