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السعد يعادل في الثواني الأخيرة وصدى الروضة يقلب الطاولة ويصعد للدور الثمانية لفئة البراعم
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المناطق - عادل الزهراني

خسر فريق براعم صقر المواهب لكرة القدم عصر اليوم الخميس لقاء براعم النايف بسداسية مقابل هدف وذلك في لقاء أقيم على ملعب النايف ، ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة شهداء الواجب للفئات السنية.
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وفي المباراة الثانية تغلب ناشئي الفيصل ” على ناشئي الوداد ب 4 / 3 فى مبارة شيقة وقوية.
ونال لاعب ناشئي الفيصل وليد الوذيناني جائزة افضل لاعب في المباراه مقدمة من مجمع اطلس الطبي.

وفي اللقاء الثالث جمع اولمبي السعد ونجوم الطائف
حيث سجل لاعب السعد الخثعمي هدف التعادل في الثواني الاخيرة وبذلك انتهى اللقاء بهدفين لكل فريق
ونال لاعب اولمبي نجوم الطائف اللاعب عبدالمجيد العمري جائزة افضل لاعب في المباراه مقدمة من مجمع اطلس الطبي.

وفي المباراه الاخيرة جمعت اولمبي صدى الروضه وأولمبي المستقبل وتغلب اولمبي صدى الروضة بهدفين لهدف شهد اللقاء ركلتي جزاء.
وجاءت المباراة في مجملها قوية، وشهدت ندية كبيرة من الفريقين.
وبالتالي يحجز صدى الروضة اول بطاقات التأهل لدور الثمانية.

ونال لاعب اولمبي صدى الروضة اللاعب عبدالرحمن المالكي جائزة افضل لاعب في المباراه مقدمة من مجمع اطلس الطبي.

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