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أمانة الباحة تطفئ أكثر من ٤٠ ألف فانوس بمناسبة “ساعة الأرض “

أمانة الباحة تطفئ أكثر من ٤٠ ألف فانوس بمناسبة “ساعة الأرض “
http://almnatiq.net/?p=556103
المناطق-الباحة

تشارك امانة الباحة والبلديات التابعة لها مساء يوم غد السبت في الحدث البيئي العالمي “ساعة الأرض” وتفاعلاً مع هذا الحدث العالمي تقوم أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة بإطفاء أجزاء عريضة من الإنارة العمومية في مدينة الباحة ومحافظات ومراكز المنطقة من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30 مساءً.
وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن مشاركة الامانة وبلديات المنطقة في ساعة الأرض واليوم العالمي للبيئة يأتي انطلاقاً من إهتمام الأمانة بالمشاركة الفعالة في هذا الحدث المهم، مبيناً أن الأمانة والبلديات ستقوم بإطفاء مباني الأمانة والبلديات وبعض الطرق الرئيسة والفرعية وبعض الساحات والمنتزهات والحدائق والمرافق العامة في تمام الساعة الثامنة والنصف ليلاً من يوم غد ولمدة ساعة كاملة وذلك باستخدام نظام التحكم الآلي الخاص بالتشغيل والإطفاء والتحكم بإنارة أعمدة الشوارع عن بعد.
وذكر الدكتور السواط أنه سيتم إطفاء أكثر من ٤٠ ألف فانوس بالإضافة إلى مباني الأمانة والبلديات، حيث تسعى الأمانة من خلال هذه المناسبة لتعزيز دورها في خدمة المجتمع ورفع مستوى الوعي البيئي، وأن تكون قدوة وأنموذج في الحفاظ على البيئة والإهتمام بها وبقضاياها المختلفة، والتي أصبحت تستقطب إهتمام الحكومات والمنظمات والمجتمعات في العالم أجمع، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد توازن بين الطلب على الطاقة واستهلاكها وبين الإعتبارات البيئية المتعلقة بخفض ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الأخرى الناجمة عن انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية، مع الحث على ترشيد استخدام الموارد المتاحة وأبرزها الطاقة المستهلكة في مختلف المجالات التنموية، كرسالة توعوية تذكيرية نقدمها لسكان مدينة الباحة ومحافظاتها وللزوار بضرورة المشاركة في الحفاظ على البيئة وترشيد مواردها وإستخدام الطاقة بكفاءة، في سبيل رفع وعي المجتمع ومؤسساته المختلفة للمساهمة في مواجهة ظاهرتي الإحتباس الحراري والتغير المناخي، وصون الموارد الطبيعية وحماية البيئة الطبيعية وأنظمتها الحيوية المهمة لإستمرار الحياة بشكل طبيعي وصحي على كوكب الأرض.

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