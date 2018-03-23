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نائب الرئيس الأمريكي يقيم مأدبة عشاء تكريمًا لولي العهد

نائب الرئيس الأمريكي يقيم مأدبة عشاء تكريمًا لولي العهد
http://almnatiq.net/?p=556112
المناطق - واس

أقام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، مأدبة عشاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، تكريمًا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

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