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تخصيص أماكن للصلاة على متن الطائرات

تخصيص أماكن للصلاة على متن الطائرات
http://almnatiq.net/?p=556115
المناطق - الرياض

استجابة لطلب العديد من العملاء في الدول ذات الأغلبية المسلمة، قامت كبرى الشركات المصنعة بتخصيص أماكن خاصة للمصلين إذ لم يعد من الصعب إيجاد أماكن خاصة للمصلين الذين كانوا يجدون معاناة تأدية صلاتهم و بالخصوص في الرحلات الطويلة.
وبحسب صحيفة البيان فإن أماكن الصلاة على الطائرات أصبحت هي العنوان الأبرز في الحملات الترويجية لدى العديد من الناقلات في المنطقة، حيث تقول طيران الإمارات إن لديها مناطق أكبر في الطائرات يمكن عزلها للمسافرين الذين يرغبون في أداء الصلاة.

وتقول “طيران الاتحاد” إن “لدينا مناطق خاصة للصلاة على متن طائرات A380 ويمكن حجزها وهي مجهزة بمقياس إلكتروني لتحديد القبلة في الوقت الحقيقي بناء على موقع واتجاه الطائرة”.

وتقوم الخطوط الجوية السعودية بالإعلان عن غرف الصلاة على متنها كنقطة بيع رئيسية لركابها وقامت بالاستغناء عن 9 مقاعد على متن طائراتها لتوفير مساحة للمصلى، كما حرصت أن تتضمن خدماتها الجوية باقة من الخدمات التي تتواكب مع هذه الأجواء الإيمانية.

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