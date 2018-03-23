الحكومة الفلسطينية تعرب عن رفضها وإدانتها لاشتراطات الكونجرس الأميركي حول المساعدات

المناطق - واس

أعربت الحكومة الفلسطينية، عن رفضها وإدانتها لاشتراط الكونجرس الأمريكي وقف مخصصات الشهداء والاسرى مقابل استمرار دفع المساعدات الاميركية لمؤسسات الدولة الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود في بيان له اليوم : إن من الواجب على الكونجرس الاميركي المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، والاشتراط على سلطات الاحتلال بوقف المساعدات عنها اذا استمرت في احتلالها واستيطانها، لأن الاحتلال هو الذي يتسبب في اراقة دماء أبناء شعبنا وزجهم في سجونه.

وأوضح المتحدث ان الشهداء والاسرى بالنسبة للشعب الفلسطيني وامتنا وقضيتنا هم رموز مقدسة للحرية والنضال والكفاح والانحياز الى الكرامة الانسانية ورفض الخنوع والذل، وكل تلك الصفات هي صفات إنسانية نبيلة، وهي حق مكفول لكل أبناء البشرية ولا تباع ولا تشترى بكل أموال الدنيا.

مما يذكر أن الكونجرس الأمريكي قد صادق اليوم على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت السلطة الوطنية بدفع مخصصات الأسرى والشهداء.