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القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب فرنسا

القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب فرنسا
http://almnatiq.net/?p=556124
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب فرنسا.

وقال الملك المفدى “علمنا بنبأ الحادث الإرهابي الذي وقع في جنوب فرنسا، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب فرنسا.

وقال سمو ولي العهد ” بلغني خبر الحادث الإرهابي الذي وقع في جنوب فرنسا، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الصديق “.

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