الاتفاق ينهي استعداداته لمواجهة الفتح ودياً

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أنهى فريق الاتفاق مساء اليوم الجمعة استعداداته لخوض أولى ودياته خلال فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين حيث يلتقي الفتح على ملعبه في الأحساء مساء غدٍ السبت.

وأدى الفريق تدريبه على ملعب عبدالله الدبل بالنادي والذي نوع فيه المدرب الأرجنتيني فاكوندو مارتين من التدريبات اللياقية والفنية حيث وضع لمساته التكتيكية للمواجهة الودية.

من جهة أخرى أكد مدير الفريق سياف البيشي على أهمية المباراة الودية حيث سيعمد المدرب على منح عدد من اللاعبين الفرصة الكافية للمشاركة، لاسيما من لاعبي الفريق الأولمبي لاكتساب الخبرة من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة مع لاعبي الفريق الأول.