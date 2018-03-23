تركي الفيصل : مبادرة السلام التي أطلقها الملك عبدالله هي السبيل الوحيد لسلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

بثت قناة ”روسيا اليوم” هذا المساء الجزء الأول من المقابلة الخاصة مع الأمير تركي الفيصل . عبر برنامج “قصارى القول” مع سلام مسافر. وقد أكد الفيصل أن مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، هي السبيل الوحيد لسلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وعلى إسرائيل أن تقبل بها أو تقدم ما لديها. وشدد على ضرورة إعادة اللحمة للشعب الفلسطيني، وعلى الفرقاء أن يتحدوا ويشكلوا نواة واحدة لمواجهة التحديات الإسرائيلية المستمرة في تشريد وسجن واغتيال الفلسطينيين واغتصاب الأراضي. وقال إن السعودية تبذل جهودا كبيرة لمكافحة ومحاربة الإرهاب والتطرف، ومنها تأسيس المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف #اعتدال .
نائب أمير عسير الأمير تركي بن طلال يزور الشيخ تركي المتحمي بمنزله بطبب
منطقة عسير
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