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تركي الفيصل : مبادرة السلام التي أطلقها الملك عبدالله هي السبيل الوحيد لسلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تركي الفيصل : مبادرة السلام التي أطلقها الملك عبدالله هي السبيل الوحيد لسلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين
http://almnatiq.net/?p=556133
المناطق - الرياض

بثت قناة ⁧”روسيا اليوم” هذا المساء الجزء الأول من المقابلة الخاصة مع الأمير ⁧ تركي الفيصل ⁩. ‏عبر برنامج “قصارى القول” مع سلام مسافر. وقد أكد ‏الفيصل أن مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، هي السبيل الوحيد لسلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ‏وعلى إسرائيل أن تقبل بها أو تقدم ما لديها. وشدد على ضرورة ‏إعادة اللحمة للشعب الفلسطيني، وعلى الفرقاء أن يتحدوا ويشكلوا نواة واحدة لمواجهة التحديات الإسرائيلية المستمرة في تشريد وسجن واغتيال الفلسطينيين واغتصاب الأراضي. ‏وقال إن السعودية تبذل جهودا كبيرة لمكافحة ومحاربة الإرهاب والتطرف، ومنها تأسيس المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ⁧ #اعتدال ⁩.

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