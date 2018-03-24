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اختتام الدورة الأولى لكرة القدم بالدمام للشركة السعودية للخدمات الأرضية

اختتام الدورة الأولى لكرة القدم بالدمام للشركة السعودية للخدمات الأرضية
http://almnatiq.net/?p=556147
المناطق - الدمام

اختتمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في مجال الخدمات الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية مساء يوم الخميس 22 مارس 2018م الدورة الأولى لكرة القدم بمدينة الدمام والتي أقيمت في الفترة مابين 18 و22 مارس 2018م، وتم تتويج فريق الصالة الدولية بالبطولة بعد تغلبه على فريق الصالة الداخلية بنتيجة ٢-١
تم إقامة هذه الدورة لمنسوبي الشركة من كافة أقسامها في محطة الدمام والتي ضمت 8 فرق. ومن جهته أوضح المهندس عمر بن محمد نجار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية: “يسعدني اليوم حضور المباراة الختامية للدورة الأولى لكرة القدم بالدمام، وذلك بعد نجاح دورة كرة القدم التي أقيمت في مدينتي جدة والمدينة، وسوف تكون قريباً بحول الله تعالى في محطة الرياض لزيادة أواصر المودة بين الموظفين وتنشيط حيويتهم وبث فيهم روح الفرح والتنافس الشريف”.
كما قدم المهندس عمر بن محمد نجار شكره وتقديره لجميع القائمين على إنجاح هذه الدورة والمشاركين بها.

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