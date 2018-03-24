لأول مرة في المملكة.. شاهد أطباء يرددون القسم خلف عميدة

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للمرة الأولى في المملكة، ردد خريجو كلية طب القسم خلف عميدة الكلية الدكتورة دلال نمنقاني.

وفي التفاصيل، نشر الحساب الرسمي لجامعة الطائف، صورا وفيديوهات من حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة، ظهرت فيها عميدة كلية الطب الدكتورة دلال نمنقاني على منصة حفل التكريم الذي شهد حضور الأمهات للمرة الأولى وهي تردد القسم ليردد وراءها الخريجون.

وقبل عام، أصبحت الدكتورة نمنقاني أول عميدة لكلية تضم أعضاء هيئة تدريس وطلاباً من الجنسين في الجامعات الحكومية في المملكة، بعد أن كان يقتصر التعيين في منصب العمادة على الرجال، فيما يتوقف السلم الإداري للأكاديميات داخل الكليات عند حدود منصب وكيل العميد.