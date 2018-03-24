شاهد.. لحظة تدمير مقاتلات التحالف زورقين للحوثيين

المناطق - وكالات

دمرت مقاتلات التحالف العربي، زورقين مفخخين لميليشيات الحوثي الإيرانية في الساحل الغربي لليمن، وذلك قبل أن تستخدمها في شن هجمات إرهابية فيي “إحدى أهم ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر”.

وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من تدمير الزورقين المفخخين لميليشيات الحوثي الإيرانية قرابة الساحل الغربي لليمن، كانت تستهدف استخدامهما في تنفيذ عمليات إرهابية بإحدى أهم ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حسب بيان للتحالف.

ويمثل استخدام ميليشيات الحوثي الإيرانية الزوارق السريعة المفخخة والألغام البحرية توثيقا جديدا لاستهدافهم حركة الملاحة الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر، في تحد واضح للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية، وتأكيدا على طبيعتها الإرهابية والعدائية ليس للمجتمع اليمني فقط بل لدول العالم كافة.