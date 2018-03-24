احدث الأخبار

فيروس خطير ينتشر عبر “يوتيوب” لسرقة بيانات أجهزتكم .. فاحذروه
أبرز المواد
 صحة الرياض تعلن وظائف شاغرة
أبرز المواد
 مقتل عشرات الحوثيين بغارات للتحالف على الساحل الغربي
أبرز المواد
 مصر تفضح دور قطر وتركيا في إدارة الإرهابيين بالمنطقة .. وتحركاتهم
أبرز المواد
 شاهد.. لحظة تدمير مقاتلات التحالف زورقين للحوثيين
أبرز المواد
 بعد خروجها عن السيطرة.. محطة فضاء صينية تتجه صوب الأرض
أبرز المواد
 لأول مرة في المملكة.. شاهد أطباء يرددون القسم خلف عميدة
أبرز المواد
 احذر .. البدانة قد تصبح أكبر مسبب للسرطان
أبرز المواد
 شاهد.. هدف محمد صلاح الأول في مرمي البرتغال .. وكرستيانو يرد بهدفين
أبرز المواد
 ولي العهد: نمتلك 5 % من احتياطات اليورانيوم في العالم.. الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خطوة مؤلمة.. الإسلام معتدل وسهل وهناك من يحاول اختطافه.. وهدف زيارتي لأمريكا جذب المستثمرين للمملكة
أبرز المواد
 اختتام الدورة الأولى لكرة القدم بالدمام للشركة السعودية للخدمات الأرضية
الرياضة
 مجلس حقوق الإنسان يعتمد 5 قرارات تدين إسرائيل
أبرز المواد
نائب أمير عسير الأمير تركي بن طلال يزور الشيخ تركي المتحمي بمنزله بطبب

نائب أمير عسير الأمير تركي بن طلال يزور الشيخ تركي المتحمي بمنزله بطبب

منطقة عسير
تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة نورة

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة نورة

أبرز المواد
ولي العهد في حفل الشراكة السعودية الامريكية علاقة البلدين امتدت لأعوام طويلة بنيت على الثقة والشراكة الاستراتيجية

ولي العهد في حفل الشراكة السعودية الامريكية علاقة البلدين امتدت لأعوام طويلة بنيت على الثقة والشراكة الاستراتيجية

أبرز المواد
مقتل مواطن بمزرعته بمدينة سيهات

مقتل مواطن بمزرعته بمدينة سيهات

المنطقة الشرقية

فيروس خطير ينتشر عبر “يوتيوب” لسرقة بيانات أجهزتكم .. فاحذروه

فيروس خطير ينتشر عبر “يوتيوب” لسرقة بيانات أجهزتكم .. فاحذروه
http://almnatiq.net/?p=556190
المناطق - وكالات

حذرت شركة “Doctor Web‎” من فيروس جديد بدأ ينتشر على تعليقات الفيديو على موقع “يوتيوب” ويقوم بسرقة المعلومات الشخصية من حواسيب المستخدمين.

وجاء في منشور شركة “Doctor Web”، أن فيروس “طروادة” مبرمج وفق برمجيات “Python”، وهو يشكل خطرا على مستخدمي أنظمة “Windows”.

ويسرق فيروس طروادة الملفات وغيرها من المعلومات والبيانات السرية الخاصة للمستخدمين من الأجهزة المصابة به، ويستطيع الحصول على حسابات الشبكات الاجتماعية الشخصية وغيرها من برامج الخدمات عبر الإنترنت.

ويذكر المنشور الذي وزعته شركة “Doctor Web”، أن هذا الفيروس بدأ بالانتشار منذ 11 مارس الحالي، عبر التعليقات على مقاطع الفيديو.

ويدخل هذا الفيروس إلى تعليقات الفيديو بطرق ذكية وجذابة، تدعو المستخدم للنقر على بعض الكلمات أو تدعوه لاتباع روابط معينة بحجة أنها توصل إلى ألعاب حديثة أو خدمات جديدة على الإنترنت. وبمجرد أن ينقر المستخدم على تلك الروابط المزيفة يكون الفيروس قد دخل إلى نظام “Windows” وبدأ بسرقة المعلومات والحسابات الشخصية.

وتؤكد الشركة أن فيروس طروادة يقوم بجمع ملفات “cookies from the browsers Vivaldi” و”Chrome” و”Yandex.Browser” و”Opera” و”Kometa” و”Orbitum” و”Dragon” و”Amigo” و”Torch”. وينسخ ملفات سطح المكتب التالية: “txt” و”pdf” و”jpg” و”png” و”xls” و”doc” و”docx” و”sqlite” و”db” و”sqlite3″ و”bak” و”sql” و”xml”.

روابط ذات صلة

صحة الرياض تعلن وظائف شاغرة

صحة الرياض تعلن وظائف شاغرة
مقتل عشرات الحوثيين بغارات للتحالف على الساحل الغربي

مقتل عشرات الحوثيين بغارات للتحالف على الساحل الغربي
مصر تفضح دور قطر وتركيا في إدارة الإرهابيين بالمنطقة .. وتحركاتهم

مصر تفضح دور قطر وتركيا في إدارة الإرهابيين بالمنطقة .. وتحركاتهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*