وظائف شاغرة في الجامعة السعودية الإلكترونية

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أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن توفر وظائف (مؤقتة) للرجال بالمقر الرئيسي بالرياض على برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لحملة مؤهل البكالوريوس والماجستير لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها الذي يتبع لكلية العلوم والدراسات النظرية (قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها).

واشترطت على المتقدم :

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في اللغة العربية بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

– أن يكون متفرغًا وليس على رأس عمل حكومي.

– اجتياز اختبار كفايات المعلمين بما لا يقل عن 50 % من المركز الوطني للقياس والتقويم, بشرط أن لا يكون قد مضى على اجتياز الاختبار أكثر من 3 سنوات.

– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية الخاصة بالجامعة.

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق الرابط اعتباراً من غداً الخميس 1439/7/5هـ الساعة 6 صباحاً حتى الخميس الموافق 1439/7/12هـ الساعة 12 ظهراً.

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