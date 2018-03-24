إنشاء «25» ألف وحدة سكنية في الرياض

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اتفقت الهيئة العامة للاستثمار مع اتحاد شراكة “كونسورتيوم” على إنشاء مشروع عقاري ضخم متعدد الاستخدامات على مساحة تقارب 10 ملايين متر مربع في الرياض بتكلفة مالية ضخمة.

وجاءت الخطوة الجديدة من الهيئة في ظل تطلعها إلى عقد شراكات مع مستثمرين عالميين للمشاركة في البرامج المشتركة بين القطاعين العام والخاص ضمن رؤية 2030.

بدوره أوضح اتحاد كونسورتيوم الذي يتشكل من رجال أعمال أمريكيين وسعوديين، وفقاً لرويترز، أنه يعمل على بناء نحو 25 ألف وحدة سكنية ومساحة تجارية تبلغ مليون قدم مربعة في 3 مواقع شمالي الرياض.