نائب أمير عسير الأمير تركي بن طلال يزور الشيخ تركي المتحمي بمنزله بطبب

نائب أمير عسير الأمير تركي بن طلال يزور الشيخ تركي المتحمي بمنزله بطبب

منطقة عسير
مقتل مواطن بمزرعته بمدينة سيهات

مقتل مواطن بمزرعته بمدينة سيهات

المنطقة الشرقية
أغنياء العالم يفقدون 71 مليار دولار في يوم واحد

أغنياء العالم يفقدون 71 مليار دولار في يوم واحد

أبرز المواد
حفرت حفرة للإمارات فوقعت فيها .. قطر في ورطة كبيرة لكن هذه المرة مع أمريكا (فيديو)

حفرت حفرة للإمارات فوقعت فيها .. قطر في ورطة كبيرة لكن هذه المرة مع أمريكا (فيديو)

أبرز المواد

التحالف يستهدف الميليشيا الحوثية في الجوف

التحالف يستهدف الميليشيا الحوثية في الجوف
http://almnatiq.net/?p=556237
المناطق_وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء أمس الجمعة، غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وقال مصدر ميداني، إن غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مزرعة الورش، بمديرية المصلوب، وفقاً لما ذكره موقع “سبتمبر نت”.

في غضون ذلك، قصفت مقاتلات التحالف بغارات جوية أخرى استهدفت مواقع وتجمعات وآليات قتالية للميليشيا في مديرية المتون.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية، إضافة على تدمير آليات قتالية وكمية من الأسلحة والذخائر.

روابط ذات صلة

هكذا نوعت السعودية استثماراتها في أميركا على مر السنين

هكذا نوعت السعودية استثماراتها في أميركا على مر السنين
الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس البنك الدولي

الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس البنك الدولي
الغوطة الشرقية.. صفقة روسية جديدة تخضع دوما لقبضة الأسد

الغوطة الشرقية.. صفقة روسية جديدة تخضع دوما لقبضة الأسد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*