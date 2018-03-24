التحالف يستهدف الميليشيا الحوثية في الجوف

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شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء أمس الجمعة، غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وقال مصدر ميداني، إن غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مزرعة الورش، بمديرية المصلوب، وفقاً لما ذكره موقع “سبتمبر نت”.

في غضون ذلك، قصفت مقاتلات التحالف بغارات جوية أخرى استهدفت مواقع وتجمعات وآليات قتالية للميليشيا في مديرية المتون.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية، إضافة على تدمير آليات قتالية وكمية من الأسلحة والذخائر.