دراسة: تناول الجبن يوميًا يقي من الأمراض القلبية

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ذكرت دراسة صينية حديثة أن تناول قطعة جبن يوميًا قد تساعد في درء خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

وقال الباحثون من جامعة “سوشو” في بكين إن تناول 40 جرام يوميًا، أي قطعة بحجم علبة الكبريت تساعد في تقليل المخاطر الصحية بنسبة 14% كما تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 10 %.

ووجد أن الجبن يرفع مستويات الكوليسترول الجيد، في حين يخفض مستويات الكوليسترول الضار.

وعلى الرغم من أن الجبن يحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة، إلا أن الكالسيوم الموجود في الجبن، يجعل الجسم يمتص نسبة أقل من الدهون، بالإضافة إلى ذلك فإنه يحتوي على حمض يمكن أن يمنع انسداد الشرايين.

ونشرت النتائج في المجلة الأوربية للتغذية، وتقول الدراسة أن الجبن يحتوي على الأحماض الدهنية المشبعة، ولكنها من المغذيات التي يمكن أن تكون مفيدة.

في وقت سابق كشف فريق من الباحثين الدوليين بقيادة جامعة ريدينغ أن تناول منتجات الألبان، لا يثير خطر الإصابة بالأزمة القلبية أو السكتة الدماغية، ولكن لم تصل النتائج في الدراسة إلى ما توصلت إليه الدراسة الصينية.

يذكر أن مؤسسة القلب البريطانية صنفت الجبن كمصدر جيد للكالسيوم الحيوي، ولكنها تحذر من أن قطعة جبن بوزن 30 جرام تمثل 7% من إجمالي السعرات الحرارية الموصى بها يوميا، لذلك توصي المنظمة بأن يحصل مرضى القلب على تلك المغذيات من منتجات أخرى مثل الحليب والزبادي لخفض السعرات الحرارية.