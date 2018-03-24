بعد شارة رابعة.. أردوغان يرفع «الذئب الرمادي»

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رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الحشود التي استقبلته في مدينة مرسين جنوب تركيا علامة “الذئب الرمادي” وهو رمز خاص للقوميين وحزب الحركة القومية في تركيا.

يأتي ذلك بعد أن كان الرئيس التركي يستخدم إشارة “رابعة” في جميع المناسبات سواء في داخل تركيا وخارجها.

وجائت تلك الخطوة من أردوغان قبيل الانتحابات الرئاسية والمحلية والبرلمانية التي من المقرر اجراؤها في العام القادم بعد التحالف بين حزبه العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية الذي يترأسه دولة بهشالي لخوض الانتخابات معاً.

وسمى الرئيس أردوغان الاتفاق مع القوميين بـتحالف الجمهور في الوقت الذي تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع نسبة تأييد حزب أردوغان في الشارع التركي إلى 40 بالمئة بعد أن كانت تقرب من 50 بالمائة في الانتخابات الأخيرة.

ويأتي ذلك أيضًا بعد تعبير حليف أردوغان السياسي دولة بهشالي عن استيائه من إشارة رابعة.

وكان رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي أعرب في وقت سابق عن انزعاجه من استخدام بعض أعضاء حزبه شارة رابعة بجانب شعار “الذئب” الذي يمثل التيار القومي في البلاد.

ويعود سبب إقدام بعض القوميين إلى رفع إشارة رابعة إلى جانب إشارة الذئب إلى إعلان رئيسهم دولت بهتشلي عقده تحالفًا مع رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في الفترة الماضية وأثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأبدت مصادر داخل حزب الحركة القومية انزعاجها من استخدام الإشارتين بجانب بعضهما البعض، موضحين أن تلك الإشارات من الممكن أن تكون مقبولة من قبل المارة في الشوارع، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يكون مقبولًا على الإطلاق خلال اجتماعات الحزب.