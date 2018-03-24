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الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس البنك الدولي

الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس البنك الدولي
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المناطق_الرياض

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته بواشنطن اليوم مع رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم.

وتطرق الاجتماع إلى مبادرات المملكة في تنويع وتطوير اقتصادها، وسعيها إلى مزيد من التقدم والتطوير التقني وفق رؤية 2030.

وحضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية والوفد المرافق لولي العهد.

ولي العهد السعودي ولاغارد

 

كما اجتمع الأمير #محمد_بن_سلمان الجمعة مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد.

واستعرض معها #رؤية_السعودية_2030 ومبادراتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وفرص تطوير العلاقة بين المملكة والصندوق.

وكان ولي العهد السعودي اجتمع في وقت سابق الجمعة بوزير الخزانة الأميركي لبحث أهم الموضوعات الاقتصادية الثنائية في مجالي الاستثمار والتجارة وفق رؤية السعودية 2030

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة السعودية – الأميركية، والدور الذي ستقوم به هذه الشراكة في إطار رؤية المملكة 2030. كما تم استعراض الروابط العريقة بين الرياض وواشنطن في جانبي التجارة والاستثمار، وعملهما معا لتطوير التجارة وتبادلات اقتصادية أفضل.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى محاربة الفساد وتمويل الإرهاب، والجهود المبذولة تجاهها.

وقد حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، والوفد الرسمي المرافق لولي العهد.

الأمير محمد بن سلمان ووزير الخزانة الأميركي

إلى ذلك، التقى أيضاً بمجموعة من المسؤولين الأميركيين السابقين، من بينهم مادلين أولبرايت وستيفن هادلي، والجنرال جيم أ جونز.

وقد جرى بحث في الشراكة التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة.

ولي العهد مع مجموعة من المسؤولين الأميركيين السابقين

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