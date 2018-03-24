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6600 صاروخ تاو إلى ترسانة دفاعاتنا ضمن الصفقة الأمريكية

6600 صاروخ تاو إلى ترسانة دفاعاتنا ضمن الصفقة الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=556308
المناطق - الرياض

أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاقيات لبيع أسلحة للمملكة بأكثر من مليار دولار.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن العقد الأساسي يتعلق بصواريخ مضادة للدبابات وقيمته 670 مليون دولار، كما وافقت واشنطن على بيع 6600 صاروخ تاو للسعودية ضمن الصفقة.

وتشمل العقود الأخرى صيانة مروحيات وقطعا للعديد من أنواع المركبات البرية. وقال مسؤول أمريكي -بحسب «العربية نت»- إن هذه المبيعات كانت في طور الإعداد منذ الزيارة التي أجراها الرئيس دونالد ترمب في مايو الماضي إلى المملكة .

واعتبرت الإدارة الأمريكية أن مبيعات الأسلحة للسعودية «ستدعم السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي من خلال تحسين أمن دولة صديقة».

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بحث مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أمس الأول (الخميس)، التعاون الإستراتيجي وتعميق الشراكة الثنائية وفق «رؤية المملكة 2030» وجهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، وعددا من الملفات وآليات التنسيق تجاهها، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد وزير الدفاع دعم واشنطن للرياض، مشدداً على دور المملكة الجوهري والحيوي في المنطقة «السعوديون جزء من حل اليمن».

ولفت وزير الدفاع الأمريكي إلى الجهد المبذول من السعودية والولايات المتحدة لإنهاء النزاع في اليمن.

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