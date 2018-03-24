‏ بحضور ‫وكيلة جامعة الجوف.. إدارة الامن والسلامة تقيم برنامجها التدريبي المعتمد

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بحضور ‫وكيلة جامعة الجوف لشؤون الطالبات‏ ووكيلات الكليات والعمادات بـ مجمّع كليات البنات بسكاكا انطلقت يوم الاحد1439/7/1هـ اول محاضرات البرنامج التدريبي المعتمد لـ إدارة الامن والسلامة وكانت بعنوان: متطلبات السلامة وواجبات ومهام الأمن في المباني الجامعية من تقديم مدير ادارة الامن والسلامة الأستاذ/عناد السعيدان

ونوه بداية على ان المحافظة على أمن و سلامة منسوبات مجمّع كليات البنات بسكاكا و الممتلكات الخاصة بالجامعة وتحقيق أعلى معايير الأمن و السلامة بها من اهم اهدافنا

‏‫ثم شدد على الأمن الجامعي وماهيته ووظيفته وكيف ان المحافظة على استقرار أمن المنشأة و المباني و ممتلكاتها من حالات العبث أو التخريب أو السرقة و توفير الأمن و الأمان لجميع موظفي الجامعة و مرتاديها من الطلاب و المراجعين و الزوار مع المتابعة الدورية لذلك و العمل على منع وقوع الحوادث.

‏من اهم رسالاته واهدافه وان أمن وسلامة الجامعة له أولوية من قبل الإدارات المعنية بها، والتي يجب أن تترجم علي ارض الواقع، باتخاذ التدابير الأمنية والسلامة المهنية كافة، لتوفير بيئة علمية أمنة لكل مرتادي الجامعة

فكانت محاضرة مثرية بمفاهيمها واهدافها ورؤيتها لتنتهي و تنطلق بداية اخرى

يوم الاثنين بثاني محاضرات البرنامج المعتمد لا ادارة الامن والسلامة

‏ بعنوان: أنواع الحرائق وكيفية اخمادها

‏فتكلم الاستاذ السعيدان عن حرائق النوع :(A) وكيفية حدوثها وعن أفضل مواد الإطفاء التى تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق مثل طفايات البودرة الجافة نوع (ABC)

‏ثم انتقل لحرائق النوع(B): التي تحدث في المواد السائلة والغازية الملتهبة

‏وعن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق مثل ‏الرغاوى ،ثاني أوكسيد الكربون وغيرها.

‏ثم انتقل لحرائق النوع (C): التي تنشأ في المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية ،ويستخدم ثاني أوكسيد الكربون والهالون والبودرة نوع (ABC) لإطفاء هذه الحرائق

‏بعدها اختتمها بحرائق النوع (D) :

‏التي تنشأ في المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم. ويستعمل نوع خاص من البودرة الجافة لإطفاء هذا النوع من الحرائق.

ثم بدأ اليوم الثالث بشرح وافي لأنواع المطفيات وانظمة وانواع كواشف الدخان والإخماد الذاتي

‏فقسم انظمة الانذار إلى نوعين :

‏وحدة الانذار الفردية البسيطة وتكلم عنها بإسهاب مع وصف دقيق لكل نوع ثم انتقل للنوع الثاني من حيث كونه

‏منظومة متكاملة يتم فيها ربط مجموعة من الكواشف باختلاف انواعها واجهزة التنبية المختلفة بوحدة التحكم.

‏وكان حديث شامل ومفصل عن عناصر نظام الحماية من الحريق

‏لينتهي اليوم. ويبدا يوم رابع بشرح عملي لكيفية التعامل مع المواد الكيمياوية في المختبرات وعن الواجب اتخاذه في عمليات الأخلاء

ونوه الاستاذ عناد السعيدان انه على كل منشأة تشكيل وتدريب فريق لإدارة الازمات وإعداد خطة تفصيلية مدروسة وقابلة للتنفيذ عند حدوث اي طارئ ‫ونبه انه عند إعداد خطة الإخلاء يجب تأمين وسائل السلامة وتحديد مخارج الطوارئ مع وضع لوحات وأسهم ارشادية لمخارج الطوارئ ،اضافة إلى عدم استخدام المصاعد وقت الإخلاء وبخاصة عند حوادث الحريق. ‫وشدد السعيدان على اهمية التدريب الدوري لخطة الاخلاء لأنه يساهم في التطبيق والتنفيذ العملي لهذه الخطة فالتهيؤ النفسي، الذهني، الجسدي للتعامل مع حدث الاخلاء يسهل مهمة رجال الدفاع المدني والامن والسلامة.

‏وختم هذا اليوم بإرشادات عامة للسلامة في المختبرات والمعامل لينطلق اليوم الختامي الخامس بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات و وكيلات الكليات والعمادات بفعاليات عملية تدريبية على المطفيات وكيفية مواجهة اخماد انواع الحرائق.

فبدأ بشرح مفصل على طفاية الحريق ومكوناتها ومسميات اجزاءها ثم عرج على خطوات استخدامها وكيفية حمل الطفاية وإزالة مسمار الأمان الموجود في عنق المقبض. ووضعية القامة عند البدء بإطفاء الحريق.

‏وكيفية توجيه قاذفة مادة الإطفاء على اللهب. ثم ختمها بتطبيق عملي من الحاضرات على المطفيات وكيفية مواجهة اخماد انواع الحرائق.

‏لينتهي هذا اليوم بشكر وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات مدير الأمن والسلامة على تقديمه المتميز بتميز مادته العلمية والعملية.