عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي تعقد ورشة عمل لقياس مخرجات التعلم

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برعاية معالي مدير جامعة الجوف الأستاذ الدكتور إسماعيل بن محمد البشري أقامت وكالة الجامعة للتطوير والجودة ممثله في عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي ورشة عمل بعنوان قياس مخرجات التعلم استهدفت وكلاء الجامعة، عمداء الكليات، رؤساء الأقسام، منسقي البرامج ورؤساء وحدات الجودة في قطاعات الجامعة المختلفة.

بدأت فعاليات الورشة بكلمة لسعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة المكلف الدكتور أسامة بن حسن عارف رحب فيها بمعالي مدير الجامعة وقدم لمعاليه الشكر على الدعم اللامحدود في سبيل الحصول على الاعتماد الأكاديمي، كما رحب فيها بالحضور وأثني على مخرجات الأعمال عن الفترة السابقة، وقد أكد سعادته علي حرص الجامعة على الانتهاء من متطلبات الاعتماد الأكاديمي خلال الفترة القريبة القادمة، ومنها يتأتى أهمية قياس مخرجات التعلم كأحد أهم متطلبات الاعتماد الأكاديمي بشقيه المؤسسي والبرامجي.

وبعد ذلك قدم معالي مدير الجامعة في كلمته التهنئة للحضور بتوقيع الجامعة لعقد تنفيذ مشروع الاعتماد الأكاديمي على المستوى المؤسسي والبرامجي مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، كما أكد معاليه على أهمية قياس مخرجات التعلم لدي طلاب وطالبات الجامعة، والتأكد من توافرها لدي خريجي الجامعة ضماناً لتحقيق متطلبات سوق العمل وفقاً لرؤية خطة الجامعة الاستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

يذكر أن الورشة كانت على جلستين؛ الأولي تضمنت عدداً من القضايا ذات الصلة بجودة قياس مخرجات التعلم، ومن أبرزها كيفية إعداد مصفوفة البرنامج ومقرراته، والإجراءات المنهجية لقياس مخرجات التعلم بشكل صحيح، وتضمنت الجلسة الثانية التدريب التطبيقي مدعوماً بأوراق عمل لقياس مخرجات التعلم.

واختتمت الورشة بتأكيد سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة على البدء عقب الورشة بمراجعة توصيف البرامج والمقررات على مستوي الجامعة، واعداد الاختبارات الدورية والنهائية لهذا العام على جميع المستويات وفقاً لما جاء من توصيات خلال فعاليات الورشة.