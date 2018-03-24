اختتام البرنامج التدريبي ” إعداد القادة ” بمستشفى صبيا

صبيا - المناطق

اختتم مستشفى صبيا العام البرنامج التدريبي ” إعداد القادة ” والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الإدارة المساعدة للتخطيط والتحول بصحة جازان ، بحضور مساعدي مدير عام صحة جازان وذلك بإدارة التدريب والتعليم الطبي المستمر في مستشفى صبيا .

واوضح مدير مستشفى صبيا العام الدكتور علي بن مفرح الشعواني بأن البرنامج التدريبي ” إعداد القادة ” تم تنفيذه بالتعاون مع الإدارة المساعدة للتخطيط والتحول بصحة جازان وهو معتمد من قبل هيئة التخصصات الصحية بواقع ” ٢١ ” ساعة , مشيراً إلى أن المشاركين في البرنامج بلغ عددهم ” 35 ” قيادي وقيادية من منسوبي المستشفى بهدف تعزيز القدرات القيادية وذلك من خلال عدد من المحاضرات وورش العمل التي شهدها البرنامج , مما ينعكس إيجاباً تجاه الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين بمستشفى صبيا العام .

ومن جهته بين مساعد مدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول بصحة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي بأن البرنامج التدريبي ” إعداد القادة ” تناول عدداً من المحاور التدريبية المتخصصة التي تعزز من القدرات القيادية ، كمهارات وأنماط القيادة ، وتشكيل فرق العمل ، وتأهيل الموظف ، وسلامة المرضى والأخطاء الطبية ، وتحليل جذور المشكلة ، والتواصل الفاعل ، وتقييم المنشأة الصحية ، وابتكار الحلول الإبداعية ، ومجالات الجودة الصحية ، وأضاف انه في ختام البرنامج ، قدم كافة المشاركين مشاريع تحسينية تم عرضها بطرق علمية صحيحة أمام ضيوف اختتام البرنامج من قيادات صحة جازان ، تلى ذلك تكريم كافة القياديين والقياديات المشاركين في البرنامج التدريبي ” إعداد القادة ” من منسوبي ومنسوبات مستشفى صبيا العام .