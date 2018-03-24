أمانة نجران تستبدل الإشارات الضوئية بدورانات آمنة على طريق الملك سعود

المناطق - نجران

استبدلت أمانة نجران بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة عدد من الإشارات المرورية على طريق الملك سعود دورانات آمنة، وذلك لتسهيل الحركة المرورية وفك الاختناقات.

وكشف أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق ان ذلك يأتي ضمن مبادرات الأمانة الرامية إلى الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق وفك الاختناقات المرورية الحاصلة في مدينة نجران وتحقيق انسيابية ومرونة في الحركة نظرا للكثافات المرورية والازدحام الذي يصل في بعض الأوقات إلى حد التكدس والاختناق ,

وأضاف الشفق ان الأمانة قامت بإعداد دراسات ميدانية وعمل مخططات حسب المعايير الهندسية والمواصفات الفنية الخاصة بوزارة الشئون البلدية والقروية بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة

مشيراً بأنه تم إلغاء إشارة تقاطع طريق الملك سعود مع شارع حمزة بن عبدالمطلب وإشارة تقاطع شارع الملك سلمان مع طريق الملك سعود واستبدالها بعدد ثلاثة دورانات أمنة اثنان منها مزدوجة والثالث مفرد.

من جانبه أوضح وكيل الأمين التعمير والمشاريع المهندس علي حرفش ان خطة عمل المشروع شملت عمل دوران آمن مفرد يشمل فتحة دوران واحدة ما بين إشارة شارع الملك سلمان وإشارة طريق الملك عبدالعزيز وعمل دوران آمن مزدوج يشمل فتحتين دوران ما بين إشارة تقاطع شارع حمزة بن عبدالمطلب وإشارة تقاطع شارع الملك سلمان مع طريق الملك سعود وعمل دوران آمن مزدوج يشمل فتحتين دوران ما بين إشارة تقاطع شارع حمزة ونفق شارع الأمير متعب مع طريق الملك سعود.

ذاكراً بأن الإجراء سيشمل بإذن الله بقية الطرق الحيوية الأخرى بالمنطقة، بالتعاون مع إدارة المرور.