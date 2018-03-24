طلاب كلية الهندسة بجامعة نجران يزورون القرى والمباني التراثية

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بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران زار وفداً طلابيا من كلية الهندسة بجامعة نجران القرى والمباني التراثية بمنطقة نجران

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح ال مريح ان وفدا طلابيا من كلية الهندسة بجامعة نجران وبالتنسيق مع إدارته قام بزيارة عدد من القرى والمباني التراثية وذلك بتوجيه من معالي مدير الجامعة

وأضاف ال مريح ان تلك الزيارة الطلابية جاءت انطلاقا من التعاون مع جامعة نجران وحرص معالي مدير الجامعه على كل ما من شانه النهوض وتوسيع مجال البحوث والدراسات العلمية خاصة فيما يتعلق بالعمارة النجرانية والتراث العمراني

وعبر الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من قرى ومباني تراثية تعبر عن أصالة وتاريخ منطقة نجران ، مشيدين بالتطور والتنمية التي تشهدها منطقة نجران ومايقوم به فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والأهالي بالمنطقة من جهود كبيرة للحفاظ على التراث العمراني وقد رافقهم في الجولة مسئول التراث العمراني بالفرع المهندس فهد مرجع لسلوم