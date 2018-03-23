تبوك ومحافظاتها مغطاة ٩٨٪‏ بشبكات المياه والصرف الصحي

تبوك - علي العميري

أكد المدير العام للمياه بمنطقة تبوك المهندس صالح بن خلف الشراري أن مدينة تبوك ومحافظات الوجه واملج وضباء وحقل وتيماء والبدع غطت بشبكات مياه الشرب بنسبة ٩٨٪‏ من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات للمياه خلال الأعوام الماضية بالاضافة الى المشاريع القائمة التي اوشكت على الانتهاء وقال المهندس الشراري في تصريح صحفي ان مدينة تبوك غطيت بشبكات للصرف الصحي ما نسبته ٩٥٪؜ وسوف تصل الى نسبة ٩٨٪؜ عند الانتهاء من المشاريع الجاري تنفيذها اما مايخص شبكات الصرف الصحي في المحافظات فان العمل جاري على تنفيذ المشروعات الخاصة بشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة في كل من محافظة الوجه وضباء واملج وحقل وتيماء والبدع وان نسب الانجاز والتغطية تتفاوت بين محافظة واُخرى وأضاف ان مدينة تبوك ومحافظات المنطقة تشهد تنفيذ مشاريع لمياه الشرب واُخرى للصرف الصحي بالاضافة الى مشاريع السدود بتكلفة اجمالية بلغت ١٧٠٠ مليون ريال مع اعتماد مشاريع المبادرات بقيمة ١٨٥ مليون ريال وأردف قائلا ان منطقة تبوك شهدت خلال الفترة الماضية الانتهاء من مشاريع لشبكات مياه الشرب واُخرى لشبكات الصرف الصحي وايضاً مشاريع السدود بقيمة ٦٧٤ مليون ريال بالاضافة الى مشاريع السدود الجاري تنفيذها وعددها أربعة سدود وتم الانتهاء من ١٨ سد موزعة على عدد من المواقع بمنطقة تبوك وأعرب المهندس الشراري عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لمشروعات وخدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة