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اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بالمملكة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بالمملكة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد
http://almnatiq.net/?p=556358
الدمام - منال الدوسري
دشنت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد المنبثقة عن مجلس الغرف السعودية موقعها الإلكتروني الجديد، الهادف إلى خدمة قطاع صناعة الحديد بالمملكة، وإتاحة الفرصة لكافة المهتمين والمتعاملين بالمنتجات الحديدية بمختلف الفئات الفنية والتجارية والاستشارية لتصفحه، والاطلاع على ما يتيحه من معلومات .
 وضمن سياق المعلومات الحديثة التي يعرضها الموقع، يمكن الاطلاع على خريطة تفصيلية وحديثة لمصانع الحديد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تستعرض أسماء المصانع بدول المنطقة وطاقاتها الإنتاجية.
ويتضمن الموقع الإلكتروني للجنة أهدافها ورؤيتها ورسالتها في مجال العمل التطوعي للنهضة بصناعة الحديد الوطنية، حيث سيعمد الموقع إلى تجميع الأخبار المحلية والعالمية ذات العلاقة بهذه الصناعة الاستراتيجية الحيوية، من مصادر محلية وعالمية موثوقة، وإتاحتها في الموقع بشكل سلس وشفاف أمام المهتمين.
وتعد اللجنة الوطنية لصناعة الحديد الجهة الرسمية المتحدثة باسم قطاع صناعة الحديد لدى الجهات الرسمية والإعلامية في المملكة، وذلك ضمن سياق التنسيق الكامل مع مجلس الغرف السعودية، ورؤيتها لمنظومة اللجان الوطنية المنبثقة عنها.
يشتمل الموقع الإلكتروني على الهيكل التنظيمي للجنة، وأعضائها المنتسبين من مصانع الحديد الوطنية المختلفة، كما ويتيح صفحة خاصة لطلبات مصانع الحديد الوطنية، التي ترغب بالانضمام للعضوية حال مطابقتها للشروط والضوابط المحددة.
جاء الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لصناعة الحديد كأحد حلقات برنامج عملها الواعد الذي أعلنت عنه، حيث تسعى اللجنة من خلال برنامجها إلى إرساء قواعد العمل المؤسسي الشفاف، ودعم قطاع صناعة الحديد بالمملكة، وتذليل تحديات نموه وتطوره، ولعب دور أساسي في دعم توجهات القيادة السعودية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطية عبر دفع عجلة التنمية الصناعية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية.
تُعتبر اللجنة الوطنية لصناعة الحديد واحدة من أهم اللجان الوطنية الصناعية المنبثقة عن مجلس الغرف السعودية، حيث تمثل أهم القطاعات الصناعية الاستراتيجية العاملة في المملكة العربية السعودية. ومن المعروف أن صناعة الحديد العالمية أصبحت تشكل بنداً أساسياً على أجندات اجتماعات دول العشرين الدورية، وذلك لما لها من أهمية استراتيجية على مستوى الصناعات الوطنية للدول. ومن هذا المنطلق، فإن إيلاء صناعة الحديد السعودية الاهتمام والرعاية، وتذليل تحدياتها بما يكفل تهيئة البيئة المناسبة لنموها وتطورها، يعد خطوة هامة على طريق تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كعضو وحيد من المنطقة في دول العشرين.
وضمن برنامج عملها الطموح، تسعى اللجنة الوطنية لصناعة الحديد إلى تعزيز ثقافة الأمانة التصنيعية والمهنية، والمسؤولية المجتمعية، وفرض ثوابت ومعايير الجودة والنوعية لتكون عنواناً أصيلاً لصناعة الحديد السعودية، والالتزام بأقصى المعايير البيئية والمحافظة على الصحة العامة. كما وستعمل اللجنة الوطنية على تقريب المسافة بين الصناعة والمستهلك النهائي، عبر تطبيقات تستهدف شفافية الإفصاح عن مكونات المنتجات، وشفافية التصريحات الإعلامية المبنية على المرجعيات الإحصائية والعلمية الموثوقة، بما يكفل احترام مكانة المستهلك، سواء كان فرداً أم مؤسسة، وبما يكفل حفظ حقوقهم في المعرفة واتخاذ القرار في ضوء توفر معلومات شمولية مبنية على الاحترام والمصداقية المتبادلة.
ويمكن زيارة وتصفح موقع اللجنة الوطنية الإلكتروني على الرابط:  HYPERLINK “http://www.ncsi.org.sawww.ncsi.org.sa

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