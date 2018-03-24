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مصدر يمني مسؤول : وصول مرتقب لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى عدن

مصدر يمني مسؤول : وصول مرتقب لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى عدن
http://almnatiq.net/?p=556361
المناطق - وكالات

أعلن مصدر يمني مسؤول اليوم السبت عن وصول مرتقب لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال المصدر إن “جريفيث سيصل اليوم إلى عدن، للقاء عدد من المسؤولين الحكوميين هناك”.

وتعد هذه أول زيارة لجريفيث إلى اليمن منذ تعيينه مبعوثاً أممياً إليها خلفاً للمبعوث الأممي السابق اسماعيل ولد الشيخ.

وأكد المصدر أن “المبعوث الأممي سيتوجه إلى صنعاء عقب إنتهاء زيارته لعدن، للقاء مسؤولين من ميليشا الحوثي”.

وكان المبعوث الأممي قد أجرى يوم الثلاثاء الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، لقاء مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بحضور نائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، إلى جانب وزير الخارجية عبد الملك المخلافي.

ويسعى المبعوث الأممي لاستئناف مفاوضات السلام بين الاطراف المتصارعة في اليمن، على اساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم (2166).

ومنذ ثلاث سنوات، لاتزال الحرب مستمرة في اليمن بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي المليشيات الحوثية من جهة ثانية، عقب فشل ثلاث جولات ماضية من المفاوضات في التوصل إلى حل سياسي لإيقاف الحرب.

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