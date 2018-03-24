الشؤون البلدية والقروية تطلق برنامجاً تدريبياً متقدماً حول نظم المعلومات الجغرافية والمدن الذكية

المناطق - واس

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة لتخطيط المدن مؤخراً برنامجاً تدريبياً متقدماً على عدة مسارات ومستويات، لتطوير مهارات موظفي الوزارة والأمانات والبلديات الفرعية التابعة لها في مجال برامج نظم المعلومات الجغرافية ومفاهيم المدن الذكية.

ويأتي المسار التدريبي الأول بعنوان ” أساسيات نظم المعلومات الجغرافية في مجال العمل البلدي” ويتضمن (4) دورات تدريبية تعقد خلال (10) أيام ويتم تكرارها خلال العام الحالي وتستهدف الموظفين الذين ليس لديهم خلفية كافية عن نظم المعلومات الجغرافية حيث يساعد هذا المسار المتدربين في توظيف البعد المكاني بشكل أكبر في إنجاز الأعمال والمهام اليومية الموكلة إليهم من خلال فهم إجراءات سير العمل باستخدام تطبيقات (ن م ج)، وتطبيق إجراءات العمل الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية، وتصميم وبناء الخرائط الرقمية واستخلاص المعلومات المكانية وتحليلها.

ويتضمن المسار التدريبي الثاني”التطبيقات المتقدمة لنظم المعلومات الجغرافية” (4) دورات متقدمة تعقد خلال (10) أيام ويتم تكرارها خلال العام القادم تساعد المتدربين على تطوير مهاراتهم في تنفيذ المهام المتقدمة ذات العلاقة بنظم المعلومات الجغرافية مثل تصحيح البيانات وبناء قواعد البيانات الجغرافية، وتحويل وترحيل البيانات، وتصميم وانتاج ونشر الخرائط ومخرجات الدراسات على الويب، إضافة إلى زيادة قدرة المتدربين على فهم احتياجاتهم المستقبلية في مجال نظم المعلومات الجغرافية والمساعدة في صياغة وتنفيذ ومتابعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات التي يتبعون لها.

كما يشمل البرنامج التدريبي (10) دورات تدريبية حول مفاهيم المدن الذكية مدة كل دورة أسبوع يتم تكراره بحيث يكون هذا الأسبوع بين كل دورتين من المسار التدريبي الأول أو الثاني تهدف إلى تعريف مخططي المدن وأخصائيي تقنية المعلومات والمهندسين ومتخذي القرار بمفهوم المدن الذكية وتأثيرها على حياة سكان المدن ومتخذي القرار وتعريفهم بكيفية تحويل المدن الحالية إلى مدن ذكية، وآليات تفعيلها مع انعكاس ذلك على معايير التخطيط العمراني في المملكة.

وتسهم هذه الدورات التدريبية التي تعقد بقاعة التدريب بالمركز المؤسسي الشامل لنظم المعلومات الجغرافية بمقر وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض، في توظيف البعد المكاني بشكل أكبر للمتدربين (الذين يتم ترشيحهم من قبل الجهات التابعين لها) وكيفية مساعدتهم في انجاز أعمالهم اليومية الموكلة إليهم في القطاع البلدي، حيث يتم اختيار المتدربين وفق معايير ترشيح تعتمد على المؤهلات العلمية والقدرات.