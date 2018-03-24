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شرطة الرياض: ضبط مقيم يمني قذف وابتز فتاة عبر رسائل نصية

شرطة الرياض: ضبط مقيم يمني قذف وابتز فتاة عبر رسائل نصية
http://almnatiq.net/?p=556367
المناطق - متابعات

في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة منطقة الرياض , أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة أنه ورد لمركز شرطة العزيزة بلاغاً من فتاة تفيد عن قيام شخص بقذفها عبر رسائل نصية وابتزازها وتهديدها بإرسال صورها وفضحها لدى أقاربها إن لم تنصاع له، وبعد التثبت من صحة البلاغ تم اتخاذ الإجراءات البحثية اللازمة التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم (وافد يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر) وتم ضبطه في كمين محكم بعد محاولته الفرار وبحوزته الأجهزة المستخدمة .

جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة حسب الاختصاص لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه.

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