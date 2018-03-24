مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بمصر

المناطق - وكالات

انفجرت اليوم عبوة ناسفة بشارع المعسكر الروماني التابع لدائرة قسم شرطة سيدي جابر بشرق محافظة الإسكندرية، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة 4 آخرين.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، أنه تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت حالة الوفاة والمصابين إلى مستشفى مصطفى كامل العسكري، كما تم رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بجميع مستشفيات محافظة الإسكندرية.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان آخر، أن العبوة الناسفة وُضِعت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق، لاستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر.

وأشار البيان إلى أن أجهزة الأمن فرضت سياجًا أمنيًا حول موقع الحادث، كما انتقلت أجهزة الحماية المدنية ورجال المفرقعات للوقوف على ظروف الحادث وملابساته.

وأكد مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر في تصريح مقتضب، أنه بخير، ويتفقد موقع الحادث، مشددًا على أن هذا الحادث الإرهابي لن يؤثر على استقرار البلاد.

وفي السياق ذاته، كلّف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات في الحادث، كما كلّف نيابة سيدي جابر بشرق الإسكندرية بالاشتراك في أعمال التحقيق.

كما وجّه رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، وسرعة ضبط الجُناة.