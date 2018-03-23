تخصصي الطائف يكرم موظفيه وأقسامه المتميزين لعام 1438

الطائف - عادل الزهراني

أقامت إدارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف مساء أول أمس الحفل الشامل للموظف المثالي وبرامج الجودة واعتمادات البورد السعودي لبعض الأقسام بحضور مدير البرنامج الدكتور علي حسن الزهراني وقيادات المستشفى.

وكرم مدير البرنامج فرق برامج أداء والمشرفين بأقسام الأشعة والعناية المركزة والعيادات الخارجية والمختبر والطوارئ والعمليات والتنويم الداخلي كما تم تكريم قيادات فصول سباهي وبرامج اعتماد الزمالة بأقسام الطوارئ والمختبر بحصوله على شهادة الاعتماد الأمريكي ( الكاب ) واعتماد برنامج الهاسب بقسم التغذية وبرنامج أمان (ESR ) بحصول المستشفى على المركز الرابع على مستوى مستشفيات المملكة , وأيضا تكريم أفضل منسقي الجودة بالمستشفى .

وشهد الحفل تكريم الموظفين المتميزين بالإدارات والأقسام بالمستشفى وأفضل رؤساء أقسام طبية وإدارية وفنية والأقسام المتميزة إضافة إلى تكريم المدير السابق للمستشفى نائب المساعد الشؤون الصحية للتخطيط والتحول الدكتور عبدالرحمن سعيد الزهراني في بادرة لتكريم الأوفياء الذين خدموا المستشفى في وقت سابق وكان لهم بصمات واضحة في إنجازاته.

الجدير بالذكر أن المستشفى قد تحصل على جائزة محافظة الطائف للإبداع بحصول قسم العيون على المركز الرابع على مستوى 191 مبادرة من جهات ومؤسسات حكومية, وأيضا حصول قسم المختبر على جائزة المشروع المتكامل ” أتممة المختبر” بجائزة الطائف للجودة والتميز الفئة الأولى