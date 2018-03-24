اختتام ملتقى ” تكفى يكفي ” بالوجه

المناطق - تبوك

اختتمت فعاليات ملتقى تكفى يكفي بمحافظة الوجه الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالوجه بالتعاون مع بلدية المحافظة .

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالوجه محمد سليمان البلوي أن الملتقى هدف الى تعريف المجتمع بمخاطر التدخين والمخدرات والمؤثرات العقلية وكيفية الوقاية منها حيث استضاف الملتقى متخصصين في مجال مكافحة المخدرات والدعاة واقيمت ورشة عمل متخصصة وأقيم ايضاً معرض ضمن الفعاليات لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدارة مكافحة المخدرات ومحاضرات توعوية ودينية ركزت على هذا الجانب ومسابقات ثقافية متنوعة. وأضاف البلوي أن الملتقى شهد حضوراً لافتا وتفاعل من من مختلف فئات المجتمع ومن المحافظات المجاورة ، معربا عن شكره وتقديره لبلدية الوجه وللجهات الحكومية المتعاونة ولاعضاء لجنة التنمية الاجتماعية على جهودهم التي أسهمت في نجاح فعاليات الملتقى .