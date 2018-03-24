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فروع العمل النسائية بالرياض تشارك في اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية و”متلازمة داون”

فروع العمل النسائية بالرياض تشارك في اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية و”متلازمة داون”
http://almnatiq.net/?p=556407
المناطق _ الرياض

نظمت فروع العمل والتنمية الاجتماعية النسائية بالرياض خلال الأسبوع الجاري العديد من الفعاليات الداخلية والخارجية للمشاركة في اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية ومتلازمة داون بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية بحضور ادارات الفروع ومنسوباتها والمشمولين بالرعاية داخلها من الجنسين حيث اقامت مراكز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس والدرعية ومركز الرعاية النهارية لحالات التوحد وكذلك مركز الرعاية النهارية للفئات الخاصة بالحي الدبلوماسي ووحدة الخدمات المساندة للإناث مجموعة من المحاضرات التثقيفية الداخلية .

وشارك البعض الآخر بأركان تعريفية في بعض الفعاليات الخارجية التي نظمتها بعض الجهات الحكومية والأهلية المعروفة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية كما شاركت مراكز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس والملز والدرعية ومركز الرعاية النهارية للفئات الخاصة بالحي الدبلوماسي في فعاليات اليوم العالمي لمتلازمة داون بمجموعة من الفعاليات الداخلية والخارجية التي اقيمت بهذه المناسبة.

تأتي هذه المشاركات ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها الفروع النسائية في منطقة الرياض  طوال العام للمشاركة في المناسبات العالمية والوطنية والاجتماعية والدينية بهدف دمج فئاتها المستفيدة من الرعاية في المجتمع و تثقيف الفريق العامل معهم.

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