ترامب يعين جون بولتون محل الجنرال ماكماستر مستشارا للأمن القومي

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استبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر، وعين محله جون بولتون، أحد صقور الدفاع والمبعوث السابق في الأمم المتحدة إبان حكم الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.

وعبر ترامب في تغريدة كتبها على تويتر عن شكره للخدمات التي قدمها ماكماستر قائلا إنه أدى “عملا رائعا”.

وأشتهر جون بولتون بمواقفه الحادة، إذ سبق أن دعا أكثر من مرة إلى قصف إيران وكوريا والشمالية بدلا من اللجوء للحلول الدبلوماسية.

“الجيد بخصوص جون بولتون مستشار ترامب الجديد للأمن القومي، هو أنه يقول ما يفكر فيه، والسيء فيه هو ما يفكر فيه”، هكذا وصفت صحيفة نيويورك تايمز جون بولتون، أحد المحافظين الجدد المتشددين الذي يعمل محللا لدى قناة فوكس نيوز، غداة تعيينه اليوم مستشارا للأمن القومي للبيت الأبيض، وهو المنصب الذي يتمتع بتأثير كبير على القرار السياسي الأميركي خارجياً وداخلياً.

يأتي هذا التعيين في وقت يُفترض أن تبدأ فيه مفاوضات تاريخية مع كوريا الشمالية، ومع اقتراب الحسم في مستقبل الاتفاق النووي مع إيران الذي كان جون بولتون، السفير الأسبق للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، من أشد منتقديه.