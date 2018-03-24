احدث الأخبار

كارينيو مدربا للنصر
أبرز المواد
 رئيس جمهورية الكونغو برازافيل يصل الرياض
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر بشدة الانفجار الذي وقع في شارع المعسكر الروماني بالإسكندرية
أبرز المواد
 “الخدمة المدنية” تدعو الخريجين والخريجات للتقدم لشغل 1389 وظيفة إدارية
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن طلال ..معرض الكتاب رافد للثقافة والمعرفة
أبرز المواد
 تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة بيش وزراعة ٥٠٠ شجرة في محيطها
منطقة جازان
 المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يستأنف تدريباته في إسبانيا
أبرز المواد
 ترامب يعين جون بولتون محل الجنرال ماكماستر مستشارا للأمن القومي
أبرز المواد
 فروع العمل النسائية بالرياض تشارك في اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية و”متلازمة داون”
منطقة الرياض
 جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يحبط عدة محاولات لتهريب مادة “الشبو” المخدرة
أبرز المواد
 أمين عام جامعة الدول العربية يدعو المستثمرين العرب والأفارقة للمساهمة في إعادة إعمار العراق
أبرز المواد
 المملكة تؤكد حرصها على توسيع مشاركة المرأة في مجالات التنمية الوطنية
أبرز المواد
خبير عراقي يلجم قناة الجزيرة: السعودية دفعت لشراء سلاح وغيرها دفع لشراء”خرفان”

خبير عراقي يلجم قناة الجزيرة: السعودية دفعت لشراء سلاح وغيرها دفع لشراء”خرفان”

أبرز المواد
حفرت حفرة للإمارات فوقعت فيها .. قطر في ورطة كبيرة لكن هذه المرة مع أمريكا (فيديو)

حفرت حفرة للإمارات فوقعت فيها .. قطر في ورطة كبيرة لكن هذه المرة مع أمريكا (فيديو)

أبرز المواد
ألم يعلم بأن الله يرى.. لافتة لبائع “جح” في المدينة تثير الإعجاب

ألم يعلم بأن الله يرى.. لافتة لبائع “جح” في المدينة تثير الإعجاب

أبرز المواد
سعود القحطاني: لا حل إلا بالرياض .. واختزال المشكلة ببيان تميم تسطيح واضح للأزمة

سعود القحطاني: لا حل إلا بالرياض .. واختزال المشكلة ببيان تميم تسطيح واضح للأزمة

أبرز المواد

تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة بيش وزراعة ٥٠٠ شجرة في محيطها

تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة بيش وزراعة ٥٠٠ شجرة في محيطها
http://almnatiq.net/?p=556423
المناطق _ جازان
بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان أمس الأول التشغيل التجريبي لمشروع محطة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي بسعة 2000م3 يومياً بتكلفة إجمالية بلغت 5،687،604 ريال بمحافظة بيش ضمن مشاريع الوزارة  بحضور محافظ بيش الاستاذ حسن أبو شرحة ومدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر جبر .كما ودشن محافظ بيش مشروع حملة التشجير بموقع المحطة ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة 4 ملايين شجرة حتى 2020 إذ سيتم زراعة 500 شجرة بموقع مشروع محطة الصرف الصحي بمحافظة بيش .

وأكد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان المهندس بندر جبر بأن تشغيل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة بيش يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة في إغلاق مرامي الصرف الصحي بجميع محافظات المنطقة .
وأفاد أن المحطة تعمل بنظام الأغشية الحيوية ّMBR لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تستقبلها المحطة عن طريق الوايتات ومعالجتها ثلاثيا، ليتم إستخدامها في الأغراض الصناعية، ورى المسطحات الخضراء، والحدائق العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

روابط ذات صلة

اختتام البرنامج التدريبي ” إعداد القادة ” بمستشفى صبيا

اختتام البرنامج التدريبي ” إعداد القادة ” بمستشفى صبيا
فرسان تستعد للحريد 15 ظاهرة سنوية يرعاها أمير منطقة جازان

فرسان تستعد للحريد 15 ظاهرة سنوية يرعاها أمير منطقة جازان
فريق عمل من مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي يزور ميناء جازان

فريق عمل من مجلس الأعمال السعودي الجيبوتي يزور ميناء جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*