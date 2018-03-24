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الأمير عبدالعزيز بن طلال ..معرض الكتاب رافد للثقافة والمعرفة

الأمير عبدالعزيز بن طلال ..معرض الكتاب رافد للثقافة والمعرفة
http://almnatiq.net/?p=556426
المناطق _ واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز خلال زيارته معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، أمس أن معرض الكتاب أصبح رافدا للثقافة والمعرفة في العالم العربي والإسلامي، وهذا يؤكد مكانة المملكة العربية السعودية إقليمياً ودولياً، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
وقال سموه ” إن القراءة ركيزة لبناء الإنسان ووطنه، وأن القراءة مقياس رفيع وأسمى للمعرفة سواء أكمل الشخص مساره التعليمي أم لم يكمله، فالقراءة يجب أن تكون ملازمة للفرد وللأجيال، فمن لا يعرف تاريخه لا يعرف حاضره ولا مستقبله .
ووصف سموه مشاركة الإمارات كضيف شرف للمعرض بأنها تشكّل نموذجاً للعلاقات الأخوية، مؤكداً أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة تاريخية ووثيقة وقوية ، وضاربة في جذور التاريخ، لافتا سموه إلى أن المعرض يخدم شرائح المجتمع كافة ، ولا يقتصر على فئة معينة دون أخرى، وأنه يجب على الأجيال الاعتماد على القراءة كونها رافدا أساسيا للمعرفة والتعلم .

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