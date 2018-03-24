احدث الأخبار

“الخدمة المدنية” تدعو الخريجين والخريجات للتقدم لشغل 1389 وظيفة إدارية
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن طلال ..معرض الكتاب رافد للثقافة والمعرفة
أبرز المواد
 تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة بيش وزراعة ٥٠٠ شجرة في محيطها
منطقة جازان
 المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يستأنف تدريباته في إسبانيا
أبرز المواد
 ترامب يعين جون بولتون محل الجنرال ماكماستر مستشارا للأمن القومي
أبرز المواد
 فروع العمل النسائية بالرياض تشارك في اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية و”متلازمة داون”
منطقة الرياض
 جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يحبط عدة محاولات لتهريب مادة “الشبو” المخدرة
أبرز المواد
 أمين عام جامعة الدول العربية يدعو المستثمرين العرب والأفارقة للمساهمة في إعادة إعمار العراق
أبرز المواد
 المملكة تؤكد حرصها على توسيع مشاركة المرأة في مجالات التنمية الوطنية
أبرز المواد
 بدء انتخابات الرئاسة المصرية بالداخل بعد غدٍ
أبرز المواد
 اختتام ملتقى ” تكفى يكفي ” بالوجه
منطقة تبوك
 الأمير سلطان بن سلمان : خادم الحرمين الشريفين “مؤسس مركز أبحاث الإعاقة” الداعم الأول لذوي الإعاقة والمساند لقضاياهم
أبرز المواد
خبير عراقي يلجم قناة الجزيرة: السعودية دفعت لشراء سلاح وغيرها دفع لشراء”خرفان”

خبير عراقي يلجم قناة الجزيرة: السعودية دفعت لشراء سلاح وغيرها دفع لشراء”خرفان”

أبرز المواد
حفرت حفرة للإمارات فوقعت فيها .. قطر في ورطة كبيرة لكن هذه المرة مع أمريكا (فيديو)

حفرت حفرة للإمارات فوقعت فيها .. قطر في ورطة كبيرة لكن هذه المرة مع أمريكا (فيديو)

أبرز المواد
ألم يعلم بأن الله يرى.. لافتة لبائع “جح” في المدينة تثير الإعجاب

ألم يعلم بأن الله يرى.. لافتة لبائع “جح” في المدينة تثير الإعجاب

أبرز المواد
سعود القحطاني: لا حل إلا بالرياض .. واختزال المشكلة ببيان تميم تسطيح واضح للأزمة

سعود القحطاني: لا حل إلا بالرياض .. واختزال المشكلة ببيان تميم تسطيح واضح للأزمة

أبرز المواد

“الخدمة المدنية” تدعو الخريجين والخريجات للتقدم لشغل 1389 وظيفة إدارية

“الخدمة المدنية” تدعو الخريجين والخريجات للتقدم لشغل 1389 وظيفة إدارية
http://almnatiq.net/?p=556429
المناطق _ متابعات

دعت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية بأن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال/ نساء) والتي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية الغير ممكنه من شغل وظائفها وذلك عبر نظام جدارة الى تاريخ 2/7/1439هـ.

للإطلاع على كافة تفاصيل الوظائف اضغط هنا

روابط ذات صلة

الأمير عبدالعزيز بن طلال ..معرض الكتاب رافد للثقافة والمعرفة

الأمير عبدالعزيز بن طلال ..معرض الكتاب رافد للثقافة والمعرفة
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يستأنف تدريباته في إسبانيا

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يستأنف تدريباته في إسبانيا
ترامب يعين جون بولتون محل الجنرال ماكماستر مستشارا للأمن القومي

ترامب يعين جون بولتون محل الجنرال ماكماستر مستشارا للأمن القومي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*