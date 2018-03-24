“الخدمة المدنية” تدعو الخريجين والخريجات للتقدم لشغل 1389 وظيفة إدارية

المناطق _ متابعات

دعت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية بأن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال/ نساء) والتي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية الغير ممكنه من شغل وظائفها وذلك عبر نظام جدارة الى تاريخ 2/7/1439هـ.

للإطلاع على كافة تفاصيل الوظائف اضغط هنا