طريق مشذوبة يفتقد الدوريات الأمنية وشبكة الاتصالات

المجمعة - فلاج الشعيفاني

يفتقد الطريق الواصل بين مشذوبة ومفرق محطة نجمة المزاين على الطريق السريع المتجه لحفر الباطن مسافة 60 كيلو ، إلى أبرز الخدمات مثل غياب الدوريات الأمنية و عدم وجود خدمة اتصال عطفا إلى وجود الانعطافات الخطرة دون تحذيرات واضحة على هذا الطريق الحيوي منذ افتتاحه عام 1429

حيث تأتي أرقام سالكي الطريق مضاعفة باستمرار مابين المواطنين ذهابا و إيابا ومابين المعلمين والطلاب فقد بلغ أعدادهم 20 معلما و22 معلمة متجهين إلى مدارسهم من مشذوبة والعكس وايضا باص نقل 35 طالبة من طالبات مركز مشذوبة المتجهات صباحا إلى جامعة المجمعة

وبلغة الأرقام المصاحبة التي ذكرها الأهالي وطالبوا فيها الجهات الأمنية بضرورة تفعيل الخدمات ووجود الدوريات الأمنية على هذا الطريق الذي شهد من قبل 8 وفيات حسب حديثهم مرشحة للازدياد مستقبلا إذا لم يتم تدارك الطريق وعمل سياج إضافي يغطي جزء من الطريق مع وضع لوحات إرشادية تنبه السائقين من مخاطر الإبل السائبة ، تساهم بإذن الله في حفظ الأرواح والممتلكات ، والمطالبة أيضا لشركات الاتصالات بتشغيل أبراج الإرسال وتغطية هذا الجزء المنسي من الطريق الذي يحتاجه المواطن في كل وقت وعند حدوث مكروه لاسمح الله.