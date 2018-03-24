أمير المنطقة يرعى يوم المهنة بجامعة نجران

المناطق _ نجران

يرعى أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد حفل افتتاح يوم المهنة الثاني الذي تنظمه جامعة نجران يوم 17 من شهر رجب المقبل ولمدة ثلاثة أيام تحت شعار “طريقك نحو مستقبل مزدهر”، بمشاركة عدد من شركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والأهلي، إسهاماً من الجامعة في إعداد وتوظيف الخريجين، وتنمية الموارد البشرية القادرة على المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.

وأعرب معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي عن اعتزازه برعاية أمير المنطقة يوم المهنة، مؤكداً حرص الجامعة على تفعيل توجهها نحو التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتوظيف خريجي الجامعة من الكوادر الوطنية المؤهلة لخدمة الوطن.

وبيّن السبيعي، أن الجامعة تسعى إلى تنظيم هذه الفعالية المواكبة لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتعزيز أحقية شباب الوطن في خدمته نظير ما يتمتعون به من مهارات وشهادات علمية عالية، وذلك من خلال شغل العديد من الوظائف في الجهات الحكومية والخاصة.

من جهته، أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي محمد سلطان العسيري، أن الجامعة تهدف من تنظيم يوم المهنة إلى توثيق العلاقة بين الجامعة وجهات العمل الحكومية والخاصة، وإتاحة الفرصة لجهات العمل للتعريف بالأنشطة التي تقوم بها وتوعية الطلاب بمستقبل سوق العمل، والمساهمة في إيجاد فرص وظيفية لخريجي الجامعة، وكذلك دعم الشراكة المجتمعية للجامعة بشكل عام مع جهات التوظيف في القطاعين العام والخاص.

وأشار العسيري إلى أن برنامج الفعالية يتضمن مجموعة من المحاضرات يلقيها أكاديميون وخبراء تهدف إلى إثراء معلومات الخريجين، وتزويدهم بمعلومات عن المؤشرات التي يقدمها سوق العمل، إضافة إلى التعريف بالأقسام والبرامج الأكاديمية وما تقدمه الجامعة من أنشطة وبرامج مميزة .