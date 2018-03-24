مؤسسة فن جميل تعلن موعد افتتاح مركز جميل للفنون بدبي

جدة _عادل الزهراني

أعلنت مؤسسة فن جميل، وهي مؤسسة تدعم التراث، والتعليم والفنون،عن أن مركز جميل للفنون في دبي سيفتح أبوابه في 11 نوفمبر 2018 بالتزامن مع أسبوع التصميم بدبي.وسيكون المركز الأول من نوعه في دبي، ومقراً لجائزة مجموعة أبراج للفنون، التي تتضمن أعمالاً مميزة تم تكليف فنانين بها من الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وجنوب آسيا على مدار عشر أعوام من عمر الجائزة الرائدة.و تعد هذه الأخبارهي الأحدث في سلسلة من المستجّدات التي ميزت الفترة الأخيرة من تطوّر ونمو مؤسسة فن جميل، بما فيها المجمع الجديد: (حي:ملتقى الإبداع) حيث من المقرر افتتاحه في جدة في عام 2019 بالإضافة إلى شراكة جديدة مع مؤسسة دلفينا في لندن؛ وإطلاق برنامج التكليفات الفنية على مدار ثلاث سنوات؛ ونمو مشاريع وبرامج الفنون التراثية بالقاهرة، وجدة، ومواقع أخرى في العالم العربي وما حوله.

كما أعلنت جائزة مجموعة أبراج للفنون ومؤسسة فن جميل أن مركز جميل للفنون سيصبح مقرا للمجموعة الفنية من جائزة مجموعة أبراج للفنون التي تم تكليف الفنانين بها على مدار عشر أعوام من الجائزة وتضم ثلاثين عملاً فنياً لفنانين من منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وتتضمّن قائمة الفنانين: جنان العاني، قادر عطية، باسم مجدي، هوما مولجي، وائل شوقي، والفائز بالجائزة في عام 2018 لورانس أبو حمدان (والذي يعرض في آرت دبي هذا العام). ستتم بموجب الإتفاقية إعارة الأعمال الفنيّة على المدى الطويل للمركز الجديد في دبي.جائزة مجموعة أبراج للفنون تمنح سنويا خلال آرت دبي في مارس.

وستعرض مؤسسة فن جميل الأعمال الفنية للجمهور في القاعات الفنية الخاصة بها، وذلك حسب سياسة الإعارة لجائزة مجموعة أبراج للفنون؛ والتي قامت حتى الآن بعرض الأعمال في متحف جوجنهايم، والمتحف الجديد في نيويورك؛ ومتحف الفن المعاصر في برشلونة؛ وبالاس دي طوكيو في فرنسا؛ وبيناليات الشارقة، وسيدني، وسنغافورة والبندقية.

وكانت مؤسسة فن جميل قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أيضاً عن دخولها شراكة جديدة مع مؤسسة دلفينا بالمملكة المتحدة لتوسيع الوصول العالمي لكل من المؤسستين، وتطوير برامج ومبادرات إقامات فنية جديدة ومشاريع أخرى مشتركة. وستتشارك المؤسستان أيضًا من حين إلى آخر في مشاريع فنية بما فيها التكليفات الفنية المشتركة، والمعارض والفعاليات.

وسيعرض متحف فيكتوريا وألبرت، الشريك لمؤسسة فن جميل، جائزة جميل للفن الإسلامي في نسختها الخامسة في معرض خاص من 28 يونيو حتى 25 نوفمبر عام 2018. وهي جائزة عالمية تقام كل سنتين لأعمال الفنون والتصاميم المعاصرة المستوحاة من التراث الإسلامي، وقد تم تطويرها بالتعاون بين متحف فيكتوريا وألبرت ومؤسسة فن جميل. الأعمال الثمانية النهائية في هذا الإصدار الخامس تتميز بتنوعها بين العمارة والرسم، وتصميم الموضة والأعمال التجريدية وتركيبات الوسائط المتعددة.

ومن الجدير بالذكر أن متحف المترو بوليتان للفنون في نيويورك قام باقتناء عمل سلوى روضة شقير “بنية من ألف قطعة (1966-68)” من خلال صندوق فن جميل، الذي تم إنشائه في العام الماضي لدعم الأنشطة المرتبطة بمبادرات المتحف في الشرق الأوسط بما فيها اقتناء الأعمال الفنيّة والبرامج المعاصرة العالمية. كما وفر صندوق فن جميل الدعم لبرنامج المتحف المرتقب MetLiveArts “أصوات النساء” حيث تعرض أعمال آمال المثلوثي، والسارة وذا نوباتونز وفرح سراج. تقام الفعالية في 24 من شهر مارس.

يقع المركزعلى أطراف القرية الثقافية في دبي، حيث يطل على خور دبي، ويحتوي على أكثر من 1200 متر مربع من المساحة المخصصة للمعارض، و300 متر مربع مساحة مخصصة للبحث، وإستوديو ومساحات مخصّصة للفعاليات، بالإضافة إلى مقهى ومكتبة، وأيضًا سبع حدائق مستوحاة من البيئة الصحراوية من تصميم مهندسة المناظر الطبيعية الحدائق والمسطحات أنوك فيجل. يجمع حاليًا فريق فن جميل، بمساعدة مجلسه الاستشاري، الموارد المتنوعة الضرورية لمركزه البحثي، ويطوّر برامجه التعليمية التي تتضمن إنشاء مجلس للشباب يعكس إلتزام مؤسسة فن جميل بخدمة المجتمع.

سيتم الإعلان عن المعارض الافتتاحية في سبتمبر2018، التي تتمحور حول عدّة مواضيع فنيّة، مستوحاة من موقع المركز على خور دبي، حول ديناميات الالتقاء والتبادل والتواريخ المشتركة. سيتم أيضاً تنظيم المعارض الفنيّة من مقتنيات فن جميل، بالإضافة إلى تطوير معارض تعاونية داخل المركز وخارجه مع قيّمين فنيّين ومؤسسات أخرى.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم اختيار عمل الفنانتين عالية فريد وأسيل اليعقوب المقيمتين في الكويت ليكون عملهم الفني هو العمل الفائز ضمن البرنامج الافتتاحي لـ”فن جميل للتكليفات الفنية: المجسمات”. قامت لجنة مستقلة بإختيار الفائزين من بين مجموعة عالمية من المتقدمين. سيتم عرض العمل في افتتاح مركز جميل للفنون في دبي، ويعّد العمل تركيب فنييستغل تكنولوجيا الإضاءة لتكوين حديقة نباتية مصنوعة من الأشجار الهجينة المخصصة، تعكس علاقتنا مع عالم الطبيعة. ويعّد برنامج التكليفات الفنية لعام 2018 الحدث الأول ضمن برنامج يمتد على مدار 3 أعوام ويعكس إلتزام فن جميل بتشجيع الفنانين الذين يعملون في مجال الفن العام. ويعتبرالبرنامج السنوي أساسي لمنظومة برامج مركز جميل للفنون المستقبلية. سيركز برنامج التكليفات الفنية لعام 2019 على سلسلة البحوث والمحاضرات، يتبعه التركيز على الرسم والفن في عام 2020.