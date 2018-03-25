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منظمة التعاون الإسلامي تدين الانفجار الذي وقع بالإسكندرية

منظمة التعاون الإسلامي تدين الانفجار الذي وقع بالإسكندرية
http://almnatiq.net/?p=556450
المناطق _ واس

عبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها عن إدانتها الشديدة للانفجار الذي وقع في شرق الإسكندرية اليوم السبت ٢٤ مارس ٢٠١٨، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.
ووصف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الانفجار بأنه عمل إجرامي دنيء، وأعلن دعمه لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا في حربها على الإرهاب، مؤكدا على موقف المنظمة الثابت والرافض لكل أشكال وصور العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن.
كما أعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية والشعب المصري، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل ، ومجددا دعوته بضرورة التنسيق والتعاون في مواجهة الإرهاب أمنيا وفكريا.

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