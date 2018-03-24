حافظ جاليري” يشارك في آرت دبي

المناطق _جدة

شارك “حافظ جاليري” في آرت دبي بإعمال فوتوغرافية، أكريلك، حفر وأعمال في الخط العربي. حيث تم عرض أعمال الفنانة الكويتية ثريا البقصمي وأعمال الفنان السعودي عبدالستار الموسى.

وشارك بأعمال أخرى لمجموعه من الفنانين وهم نورة العيسى، فلوه ناظر، عهد العمودي، أسامة سعيد، عبدالرحمن الشاهد ,إبراهيم الدسوقي .

ويعد حافظ جاليري من أهم صالات العرض بالمملكة وتم تأسيسه عام 2014، في جدة، ويعدُّ مساحة فنيّة تجمع الفنانين المحليين والشرق أوسطيين والعالميين وتحفزهم على تصوّر واكتشاف الفنّ الحديث والمعاصر، والمساهمة في تشجيع الثقافة الفنية في المملكة العربية السعودية والعالم العربي من خلال الوسائل الفنية المختلفة، والمشاركة في حوار الفن العالمي.