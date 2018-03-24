جمل سائب يتسبب في إصابة أربعة بالباحة

المناطق _ الباحة

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة ، عماد بن منسي الزهراني بأنه تعرضَ أحد منسوبي فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة لإصابات ، مع والدته وزوجتيه ، جراء حادث إصطدام المركبة التي تقلهم من نوع سوناتا باثنان من الجمال السائبة على طريق معشوقة – دهمه ، مشيرا إلى أن فرق الهلال الأحمر باشرت الحادث ونقلت كافة المُصابين للعلاج .

وقال الزهراني تم تقديم الخدمة الإسعافية لحالة واحدة بالموقع ونقلها ، وثلاث حالات نُقلت عن طريق المواطنين فور وقوع الحادث ، مؤكدًا أن جميع الحالات نُقلت لمستشفى القرى العام .

و تم الإطمئنان على صحته من قبل مسئولي الهيئة وعلى رأسهم معالي رئيس الهيئة ، ومدير عام الفرع بالمنطقة ، وتواجد مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية ، والقائد الميداني ، ومدير العمليات ، وعدد من منسوبي الهيئة داخل المستشفى ، في حين تم نقله من مستشفى القرى لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج اللازم ، سائلين الله له ولأسرته الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية .