لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية تعقد برنامجاً تدريبيا للجنتي الدلم والخرج

المناطق _ أشرف العصيمي

بتوجيهات من أمير منطقة الرياض أقامت أمانة لجنة شباب منطقة الرياض الإستشارية اليوم السبت بمقر محافظة الخرج برنامج تدريبي للجنتي شباب محافظتي الخرج والدلم الاستشارية برعاية محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد الماضي .

حيث قدم البرنامج الدكتور عبدالله الجاسر أمين لجنة شباب منطقة الرياض.

كما تخلل البرنامج إقامة ورش عمل تحت اشراف كل من الدكتور صالح الدبل والدكتور محمد الشمري والدكتور خالد المنصور.

و تم تسليم الأعضاء المشاركين شهادات المشاركة من محافظ الخرج وامين لجنة شباب منطقة الرياض .