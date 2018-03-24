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الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر بصنعاء ومأرب والجوف

الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر بصنعاء ومأرب والجوف
http://almnatiq.net/?p=556473
المناطق _ متابعات

اشتبكت قوات من الجيش الوطني اليمني مع قوات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران شمال ‏مديرية صرواح غرب مأرب.

وقال مصدر عسكري يمني، إن مواجهات عنيفة نشبت في جبل مرثد شمال المديرية، مضيفاً في تصريح نقله موقع «2 سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش الوطني اليمني كبدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي شرق صنعاء، نفذت قوات التحالف العربي غارات ناجحة على مخزن أسلحة وآليات قتالية تابعة ‏ֹلميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد مصدر ميداني بأن طيران التحالف شن غارات جوية على مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيا في مديرية نهم، أسفرت عن تدمير عربتي دفع رباعي وعربة «بي إم بي» ومخزن ‏أسلحة.

وأشار المصدر إلى تزامن الغارات مع هجوم مدفعي للجيش الوطني استهدف مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيا في منطقة البياض وغرب جبل الكحل.

وفي محافظة الجوف، شن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع ‏متفرقة للميليشيا الانقلابية في مزرعة الورش بمديرية المصلوب.

وذكر مصدر عسكري، أن غارات أخرى للتحالف طالت مواقع وتجمعات وآليات قتالية للميليشيا في ‏مديرية المتون، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية الانقلابية وتدمير آلياتهم أيضاً.

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